شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم شديد على سالم الهندى بعد تصريحاته ضد سميرة سعيد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار سالم الهندى، الرئيس التنفيذى لشركة روتانا، حفيظة جمهور الديفا سميرة سعيد، وذلك بعد إدلائه بتصريحات ردا على عدم تجديد التعاقد مع النجمة سميرة سعيد بأن الشركة قامت بعمل ما فى وسعها تجاه ألبوم "عايزة أعيش" آخر ألبومات سميرة مع الشركة، لكن الأعمال التى قدمت بالألبوم لم تلق النجاح، حسب تصريحاته التليفزيونية لبرنامج انسيدر بالعربى.

وردا على تصريحات سالم الهندى، قام جمهور سميرة سعيد بإهدائها فيديو يرصد نجاح الألبوم ونجاح حفلات سميرة بالتزامن مع طرح الألبوم فى العديد من البلدان العربية، حيث ضم الفيديو مقاطع من كليب "محصلش حاجة"، ومشاهد من حفلات سميرة والتى يظهر فيها الجمهور وهو يتفاعل معها ويردد أغانى الألبوم، وهو ما نشرته سميرة على حسابتها بمواقع السوشيال ميديا موجه لهم الشكر.

ألبوم "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هى "عايزة أعيش" كلمات وألحان محمود العسيلى وتوزيع على فتح الله، و"احتمال وارد" كلمات وألحان نادر عبد الله وتوزيع طارق عبد الجابر، و"أوقات"، كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمود العسيلى وتوزيع أمير هداية، "يا لطيف" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، و"محصلش حاجة" كلمات شادى نور وألحان وبلال سرور وتوزيع هانى ربيع، و"ما اضمنش نفسى" كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر، و"إنسانة مسئولة" كلمات نصر الدين ناجى وألحان شريف قطة وتوزيع أحمد رجب، و"هوا هوا" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، و"معنديش وقت" كلمات أيمن عز وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدى، و"جرالك إيه" كلمات أشرف أمين وألحان وتوزيع ومحمد عرام، "أيوة اتغيرت" كلمات عصام حسنى وأغنية "حب".