شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: راجع بأغانى سينجل وزوجتى لها فضل كبير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد دياب إن سبب ابتعاده عن الغناء فى الفترة الأخيرة هو مشاكله مع أحد المنتجين، ولكن قام بحلها، ويستعد لطرح عدد من الأغانى على طريقة السينجل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن السينجل أكثر تأثيرا الآن.

وأضاف أنه يغنى وهو لديه 15 عاما، خاصة أنه مر بظروف صعبة من صغره وتربيته فى أسرة متوسطة المستوى، مشيرا إلى أنه أول مرة يغنى كان حينها يلعب كرة قدم.

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وأكد أثناء حواره مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء "دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن سبب غيابه عن السينما هو عدم ملاءمة الأعمال التى تعرض عليه، خصوصا أنه يتمنى أن يقدم سينما بشكل مختلف.

وأضاف أنه شخص مطيع جدا في البيت ويحترم زوجته التي لها فضل كبير عليه، ووقوفها بجواره في عدد من الأزمات التي مر بها مؤخرا.

ويعد هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان دياب بعد النجاح الكبير الذى حققه بشخصية مدحت فى مسلسل فرصه تانية، وظهوره المميز فى مسلسل البرنس، والاختيار، وليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى.