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شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: ظهورى ضيف شرف فى موسم رمضان بدون مقابل مادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم دياب أثناء لقائه الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنه شارك فى 3 أعمال في موسم رمضان الماضى وهى "الاختيار" و"البرنس"و"ليالينا 80" كضيف شرف بدون مقابل، ولكن ظهوره جاء مجاملة للمخرج أو بطل العمل وغيره، مشيرا إلى أن البعض عند الناس لديهم اعتقاد خاطئ بفكرة أننى متقاضى أجرا عن تلك الأعمال.
وجاء تعليق الفنان دياب ردا على الإعلامى رامى رضوان الذي قال: "معانا اليوم جوكر شهر رمضان.. بيومي فؤاد رمضان الماضي". وأضاف أن المخرج محمد سامى تحدث معه للمشاركة في مسلسل "البرنس" في 3 مشاهد، وكذلك المخرج أحمد صالح في مسلسل "ليالينا 80"، وبيتر ميمى في مسلسل "الاختيار" وبالفعل وافق على المشاركة نتيجه إعجابه بالأدوار الذى قدمها.
الفنان دياب
دياب
رامى رضوان
ويعد هذا الظهور الإعلامى الاول للفنان دياب بعد النجاح الكبير الذى حققه بشخصية مدحت فى مسلسل فرصه تانية وظهوره المميز فى مسلسل البرنس، والاختيار، وليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى.
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