خاص | أخت أحمد زكي: لن نوافق على "الإمبراطور" ولهذا السبب نعتب على مؤلف المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، أنه أوصى بعدم تجسيد قصة حياته على الشاشة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " وإحنا مش هنعمل ده، حتى هيثم الله يرحمه كان في برنامج مع عمرو الليثي وسأله من الأقرب لتجسيد شخصية والده، وعرض له صور لـ محمد رمضان وآسر ياسين وعمرو سعد وهيثم نفسه، وكان رد هبثم إن بابا مكنش راضي إنه يعمل حاجة زي كدا وأنا مش هعمل ده".

وتابعت: "فوجئنا إن السيناريست بشير الديك هكتب القصة ومحمد رمضان هيجسدها، لو أحمد عايش أو هيثم مكنش حد يجرؤ يعمل كدا إلا لما ياخدوا موافقته، هما دلوقتي بيعلموا ده بناءً على إيه؟ إن هيثم وأحمد مش موجودين ومحدش هيعترض! ..بيتجاهلونا ليه؟ أهله موجودين ومش هنوافق عن حاجة زي دي".

Advertisements

وعن إن كان سبب رفض أسرة الفنان الراحل تجسيد قصته يعود للوصية أم على موافقتهم على السيناريو، قالت "إيمان": "بصراحة أنا حاسة إن مفيش حد هيجيب روح أحمد زكي ولا إحساسه ولا تقمصه، مفيش حد ممكن يطلعه بالقيمة بتاعته مع احترامي لمحمد رمضان وبشير الديك بس مفيش حد هيجيب أحمد زكي تاني".

وأوضحت: "أحمد زكي أكبر من إنه يدخل في تجربة عشان نقول القصة هتنجح ولا هتفشل؟، أستاذ طارق الشناوي كان في برنامج مع لميس الحديدي وقال إن لو العمل ده اتعمل وفشل أحمد زكي مش هيصيبوا أي حاجة اللي هيفشل السيناريست والممثل.. ماشي بس ده اسم أحمد زكي القيمة الكبيرة اللي مينفعش يدخل في تجربة".

واستطردت: "محمد رمضان فنان محترم واحنا بنحبه وأستاذ بشير الديك تعاون مع أخويا في حاجات كتيرة وكبيرة وكان قريب منه أنا بس بعتب عليه لإنه مينفعش يعمل حاجة زي كدا لإنه عارف إن دي مش رغبة أحمد زكي أو هيثم فلازم يحترم رغبته ونعمل بوصيته".

وكان الفنان محمد رمضان، علق على مُطالبة أسرة الفنان الراحل أحمد زكي بقراءة سيناريو المسلسل الذي يعتزم فيه تجسيد شخصية أحمد زكي في رمضان المقبل، ويحمل اسم "الإمبراطور"، وقال: "قانونيا ليس لهم الحق، ولكن سنفعل ذلك حبا واحتراما للنجم الكبير ولعائلته الكريمة".