طاهر أبو ليلة يحتفل بقدوم مولودته"جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

احتفل الفنان طاهر أبو ليلة، بقدوم مولودته "جميلة"، عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر طاهر صورة وهو يحملها، وعلق قائلًا: " باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولوده جعلت حياتنا كلها نور ( جميله طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها.

يذكر أن أخر أعمال طاهر الفنية، مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، الذي عرض رمضان الماضي.