طاهر أبو ليلة يحتفل بقدوم مولودته"جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
احتفل الفنان طاهر أبو ليلة، بقدوم مولودته "جميلة"، عبر حسابه على "إنستجرام".
ونشر طاهر صورة وهو يحملها، وعلق قائلًا: " باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولوده جعلت حياتنا كلها نور ( جميله طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها.
يذكر أن أخر أعمال طاهر الفنية، مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، الذي عرض رمضان الماضي.
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