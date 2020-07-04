حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل شقيقه "فادي": ألقاك في الجنة يا حبيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي:

أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرى السابعة عشرة لرحيل شقيقه "فادي"، عبر حسابه بـ"إنستجرام".



ونشر الرداد مجموعة من الصور التي تجمعهما، وعلق: "الذكرى السنوية الـ١٧ لأخى فادي الرداد، ألقاك في الجنة إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".



وعُرض للرداد في شهر رمضان المنقضي مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة، هنا شيحة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.