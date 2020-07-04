إليسا بفستان قصير وبوسي تجلس على الرصيف.. 10 لقطات لنجوم الفن في ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمود حميدة

نشر الفنان محمود حميدة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها ب"جلباب" خلال تواجده في سيوة، وعلق "صباح الخير".

إليسا

نشرت المطربة إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير من إحدى حفلاتها، وعلقت: "وحشتوني".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، كما وضعت بعض الورود الحمراء على شعرها.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "حمام سباحة"، وعلق: "الحمدلله".

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خالد راغب علامة

نشر خالد نجل المطرب اللبناني راغب علامة صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، وعلق: " من ٣ سنوات بابا"

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال وهي جالسة على الرصيف

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام "حمام السباحة".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، خلال تواجدها بإحدى الدول الأوربية.

نور

نشرت الفنانة نور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، مرتدية ملابس من الجينز.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللونين الأبيض والأسود وسط الطبيعة.