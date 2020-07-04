بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعى محمود جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان صلاح عبدالله على نعي الفنان الكبير محمود جمعة، الذي رحل اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر "عبدالله" صورة للراحل محمود جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:ر"لما كتبت اسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعد ما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه".

وأضاف صلاح عبدالله،: "جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، لما ابتدا جوجل والناس يعرفوه مات، اسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير محمود جمعة".

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وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي،

واستمر بها حتى وافته المنية.