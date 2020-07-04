بث مباشر .. آخر زفير يشعل حفل الموسم الثاني الأون لاين

نشرت قناة إحدى شركات الاتصالات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو حفل باند آخر زفير ، وذلك ضمن الموسم الثاني من حفلات الأون لاين. الموسم الثاني من حفلات الأون لاين. وتألق باند آخر زفير من خلال الحفل Advertisements بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. يذكر أن باند آخر زفير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الخطة، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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