تراند اليوم : اتفرج – فنانة شهيرة تفتح المزاد علي بيع كل أعضاء جسمها

أثارت الفنانة الكويتية آمنة الكندري ضجّة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في مقطع فيديو أعلنت فيه اتخاذها لقرار وُصف بالجريء، وهو تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها، موثقًة ذلك عبر بطاقة لإثبات ذلك، بل وطالبت الجميع باتخاذ ذات القرار.

وجاء ظهور آمنة الكندري من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، وتناقلته حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها قررت التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأضافت أنها تشجع كل الأشخاص الذين يرغبون في ذلك بالإقدام على تلك الخطوة وعدم التردد.

وقالت آمنة الكندري: “أعلن رسميًا التبرع بأعضائي بعد وفاتي، وهذه البطاقة توثق أنني إذا يوم من الأيام توفيت تقول لدي عضوية أنني أتبرع بأعضائي بعد وفاتي، ممكن في ناس ما تحب هذه الشغلة والتبرع بأعضائهم أنا أشجعهم”. وأردفت آمنة الكندري قائلًة: “هذه البطاقة نزلتها للتوثيق وأنا ما حبيت أتكلم بالموضوع بس هذه البطاقة أمانة ممكن في غيركم يكون محتاج الأعضاء ويكون في شيء منكم يكون عايش داخلكم”.

وتسببت تلك التصريحات في ردود فعل بين أوساط المتابعين، إذْ انقسموا بين مؤيد وبشكل كامل لقرارها لأن في ذلك إنقاذ لحياة آخرين ربما يحتاجون للأعضاء بالفعل، وأنهم يريدون الإقدام على تلك الخطوة ويشجعون عليها، بينما تطرق آخرون للحديث عن أن ما تقوله غير جائز كونها بعد وفاتها تكون ملكًا لله ولا يحق لأحد التصرف في أي من أعضاء جسدها.

وذهبت فئة ثالثة إلى أن إفصاحها عن هذا الأمر ربما يكون ضياع لخير تريد أن تفعله بعد وفاتها، مطالبين إياها بأن يكون الأمر بينها وبين خالقها، وسخر البعض منها كونها أقدمت على الكثير من عمليات التجميل وأن أعضائها سيكون بها من آثار تلك العمليات.