شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: عندى فوبيا من الجوع والبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد دياب عن سعادته بردود الفعل على شخصية مدحت التى قدمها فى مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضى، خاصة أنه عند قراءته للشخصية تعاطف معها وفى نفس الوقت صعب عليه - على حد قوله - نتيجة التحول الذى حدث لها، حيث بدأت بشخص قاس وعنيف وبعد ذلك إلى شخص طيب وضعيف.

وأضاف، أثناء لقائه الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء "دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن لديه فوبيا من شيئين وهما الجوع والبرد، قائلا: "فى الحالتين بكون عامل زى الأطفال وزوجتى بتعانى منى في هذا الوقت".

وأكد أنه لم يحصر نفسه فى أدوار الشر كما يتردد، إذ إن له أدوار بعيدة عن الشر مثل الشيخ سالم فى مسلسل "الاختيار" وغيره. واستكمل حديثه قائلا إنه استمتع بشخصية الشيخ سالم ويعتبرها من أقرب الشخصيات التى قدمها، مشيرا إلى أنه يشكر كل من المخرج بيتر ميمى والنجم أمير كرارة وشركة سينرجى على المشاركة في هذا العمل. وأشار إلى أنه يشكر كل المخرجين الذين تعامل معهم في أعماله الفنية إذ أنهم السبب في تقديمه مثل هذه الأدوار.

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ويعد هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان دياب بعد النجاح الكبير الذى حققه بشخصية مدحت فى مسلسل فرصه تانية، وظهوره المميز فى مسلسل البرنس، والاختيار، وليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى.