شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال على قناة "الثقافة" والان مع تفاصيل الخبر
تدور مسرحية تشيخوف حول رجل يدعى (نيقولاى) أخذ يتردد على بيت مغنية عاهرة (أوشا) كل يوم ويبادلها الحب.. وفى يوم زارتها زوجته فجأة دون ميعاد ونظرت إليها فى البداية باحتقار وأهانتها.. وأخبرتها أن زوجها قد أنفق مالا عهدة لديه وأنه مهدد بالسجن وتشرد الزوجة والأولاد.. واتهمت الزوجة (أوشا) بأنها السبب فى خراب بيته وأنه كان ينفق ماله عندها، لم تتحتمل (أوشا) ذلك وأعطتها كل الهدايا حتى تلك التى لم يأت بها (نيقولاى) وانتهت القصة بأن الزوج قد غضب وبكى ألمًا أن رأى زوجته الشريفة الطاهرة تركع أمام (أوشا).. شعر بحقارته أن أوصلها لهذا الوضع وخرج من عند (أوشا) وهو يلعنها ويلوم نفسه ألف مرة على أوصل امرأته كى تركع أمام عاهرة.
يذكر أن مبادرة "اضحك فكر اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ50 دقيقة، والتي قدم منها حتى الآن 4 عروض مسرحية هى: "أبو عطسة جنان"، "المغفلة"، "مشهور مش مشهور"، "المقام العالي".
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