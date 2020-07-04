شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال على قناة "الثقافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مبادرة وزارة الثقافة، انتهى المخرج خالد جلال من تصوير آخر عروضه المسرحية بعنوان "ليلتكم ‏سعيد" اليوم، عن رواية "مغنية الكورس" للكاتب أنطون تشيخوف قبل عرضها على قناة وزارة الثقافة على ‏موقع يوتيوب يوم الخميس المقبل.‏

تدور مسرحية تشيخوف حول رجل يدعى (نيقولاى) أخذ يتردد على بيت مغنية عاهرة (أوشا) كل يوم ‏ويبادلها الحب.. وفى يوم زارتها زوجته فجأة دون ميعاد ونظرت إليها فى البداية باحتقار وأهانتها.. ‏وأخبرتها أن زوجها قد أنفق مالا عهدة لديه وأنه مهدد بالسجن وتشرد الزوجة والأولاد.. واتهمت الزوجة ‏‏(أوشا) بأنها السبب فى خراب بيته وأنه كان ينفق ماله عندها، لم تتحتمل (أوشا) ذلك وأعطتها كل الهدايا ‏حتى تلك التى لم يأت بها (نيقولاى) وانتهت القصة بأن الزوج قد غضب وبكى ألمًا أن رأى زوجته ‏الشريفة الطاهرة تركع أمام (أوشا).. شعر بحقارته أن أوصلها لهذا الوضع وخرج من عند (أوشا) وهو ‏يلعنها ويلوم نفسه ألف مرة على أوصل امرأته كى تركع أمام عاهرة. ‏

يذكر أن مبادرة "اضحك فكر اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون ‏مع فرقة المسرح القومي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون ‏تشيخوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ50 دقيقة، والتي قدم منها حتى الآن 4 عروض ‏مسرحية هى: "أبو عطسة جنان"، "المغفلة"، "مشهور مش مشهور"، "المقام العالي".‏