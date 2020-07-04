شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف معلقا على مشروع مدينة العملين الجديدة: أحلى بلد فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان يوسف الشريف، على إحدى المنشورات التي ترصد الإنجازات والمنشآت الجديدة في مدينة العلمين، موضحا أن مصر من أجمل بلدان العالم، والذى نال إعجاب الكثير من جمهوره.



يوسف الشريف

وكتب الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع تويتر:" أحلى بلد في الدنيا"، وجاء ذلك تعليقا على منشور حول مدينة العلمين، قال صاحبه:" مش دبي ولا ميامي ، ده العلمين الجديدة، الإنجازات والمشروعات القومية الجديدة فخر لكل مصرى".

يشار إلى أن الفنان يوسف الشريف أحدث جدلا كبيرا حول شروطه لقبول عمل فنى أبرزها خلو العمل من أى مشاهد ساخنة أو كما يقال "بوس وأحضان" وانقسم الوسط الفنى لفريقين بين مؤيد ومعارض لتلك التصريحات، الأول يرى أن تلك حرية شخصية على الجميع احترامها وتتفق مع المجتمع المصرى وتقاليده، والثانى يرى أن ذلك إقحام للدين فى الفن ويتعارض مع أصوله.

وكان الفنان يوسف الشريف قال خلال برنامج "مساء dmc" منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى لكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، ما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال لكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".