شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تتوعد متحرش الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت رضوى الشربينى أنها تطالب هؤلاء الفتيات بالشجاعة والمواجهة وعدم الخوف من المجتمع، من أجل استرداد حقوقهن والقصاص من الجانى.
وكانت الإعلامية رضوى الشربيني علقت على اتهام شاب بالتحرش بقرابة 100 فتاة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "لو أي واحدة اتحرش بيها أحمد ده ولا غيره.. وخايفة منه ولا من أهله.. أنا معاها وهارفع لها القضية على حسابي"، واختتمت: "إن شاء الله الحق هينتصر يعني هينتصر".
وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، إن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.
وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.
وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عاماً، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضاً أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".
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