شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تتوعد متحرش الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإعلامية رضوى الشربينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، ضحايا تحرش طالب الجامعة الأمريكية ‏تلك القضية التى أثيرت فى الساعات الماضية بتقديم شكاوى بالمجلس القومى للمرأة، مضيفة أنها على ‏استعداد لتحريك القضايا على نفقتها الشخصية.‏

وأضافت رضوى الشربينى أنها تطالب هؤلاء الفتيات بالشجاعة والمواجهة وعدم الخوف من المجتمع، من أجل استرداد ‏حقوقهن والقصاص من الجانى.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني علقت على اتهام شاب بالتحرش بقرابة 100 فتاة، وذلك عبر حسابها ‏الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "‏لو أي واحدة اتحرش بيها أحمد ده ولا ‏غيره.. وخايفة منه ولا من أهله.. أنا معاها وهارفع لها القضية على حسابي"،‏ واختتمت: "‏إن شاء الله ‏الحق هينتصر يعني هينتصر‎".

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وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم ‏خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير ‏من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، إن عدد الفتيات المتضررات من ‏أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 ‏عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.‏

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى ‏الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ‏ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات ‏شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية‎.‎

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عاماً، وهددنا بنشر ‏صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات ‏المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد ‏تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر ‏شائعات عنى، ويقول أيضاً أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث‎".