شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وسوسن بدر ينعيان محمود جمعة: نسألكم الفاتحة والدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله على نعي الفنان الراحل محمود جمعة، الذي توفي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، موجهاً رسالة له بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وقال عبد الله: "لما كتبت اسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما ابتدا جوجل والناس يعرفوه مات، أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

بينما كتبت الفنانة سوسن بدر، تعليقا على إحدى المنشورات لنعي الفنان الراحل محمود جمعة: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين".

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سوسن بدر

وكان الفنان محمود جمعة قد أصيب بوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للمستشفى، حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته فى وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها مشيرة انه بدأ فى استرداد الوعى والتعرف على من حوله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدى أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.

وتظهر من خلاله ماجدة زكى بدور عاملة فى مدرسة، ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكى كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.