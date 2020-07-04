شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن نايت يكشف تفاصيل الموسم السادس من Peaky Blinders وموعد استئناف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الموسم السادس من المسلسل الشهير Peaky Blinders سيشهد الكثير من المشاهد الصادمة لعشاقه من مختلف أنحاء العالم، بعد تصريحات مؤلف السلسلة ستيفن نايت، عن ضم مشاهد خيالية للموسم السادس الجديد ستكون غالبيتها عن الشخصية الرئيسية تومي شيلبي التي يجسدها الممثل الشهير كيلين مورفي.

ووفقاً لتصريحات مؤلف السلسلة للموقع الرسمي PeakyBlinders.tv، فإن استئناف التصوير للموسم السادس سيكون نهاية العام الجاري أو في يناير العام المقبل، على أن ينتهى التصوير خلال مايو أو يونيو 2021 ليخضع بعدها لمدة 6 أشهر للمعالجة، على ان يطرح بداية عام 2022.

وتحدث ستيفن نايت عن الموسم السادس قائلا: "سيشهد الكثير من المشاهد الخيالية، التي ستتمحور حول شخصية تومي شيلبي اذا ما كانت ستكون ملعونة او انها خيالات تراوضه في أحلامه اليومية"، مضيفاً أن الموسم الجديد سيشهد أماكن تصوير جديدة وبابتكارات مختلفة للغاية عن المواسم السابقة.

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وكان قد قرر القائمين على مسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، وقف تصوير الموسم السادس من السلسلة الدرامية الشهيرة، الذي يتم تصويره في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والمقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة التلفزيونية BBC.

وكان الكاتب ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الشهيرة قد أعلن عن انتهاء كتابة الموسم السادس من المسلسل شهر يناير الماضي، وفي تصريحاته لشبكة ـ BBC، قال "لقد انتهيت من كتابة السلسلة السادسة، والتي تعد الأفضل حتى الأن"، مضيفاً نحن نقول ذلك دائماً على الأعمال، ولكن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت القوية التي لن يتوقعها عشاق السلسلة.

وانضم المسلسل مؤخراً للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.