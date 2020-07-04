شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضيوف شرف فى فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فيلم "الغسالة" قائمة الأفلام التى تم الانتهاء من تصويرها مؤخراً، وأصبحت جاهزة للعرض فى السينمات، حيث انتهى أبطال العمل من تصوير آخر المشاهد الشهر الماضى، بعدما تم استئناف التصوير عقب توقف العمل قبل شهر رمضان الماضى بسبب الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، وأيضاً لعدم ارتباطه بموعد عرض مع إغلاق السينمات.

ويعتمد فيلم "الغسالة" على مشاركة العديد من الفنانين كضيوف شرف خلال الأحداث نظراً لطبيعة الموضوع الذى يدور فى إطار من الفانتازيا، لكن بشكل مختلف عن ما قدم سابقا، ويأتى على رأس قائمة ضيوف الشرف الفنانة شيرين رضا إضافة إلى الفنان على الطيب ومحمود الليثى ومحمد ثروت وجيلان علاء ومصطفى هريدى، وسامى مغاورى.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وكان الفيلم مرشح للعرض فى موسم عيد الفطر الماضى قبل الغائه بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من كورونا.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.