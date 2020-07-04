شكرا لقرائتكم خبر عن درة: أحترم الجيش الأبيض قبل وبعد أزمة كورونا ولم أسئ إليهم فى "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلّت النجمة درة، ضيفة فى برنامج Live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام.

نفت "درة" وجود أى نية للإساءة لجيش مصر الأبيض من خلال دورها كممرضة فى فيلم "يوم وليلة"، مؤكدة أن الفيلم تم تصويره منذ سنتين، أى قبل فيروس كورونا، وتصادف وقت عرضه فى شاشات السينما مطلع هذا العام، مع انتشار الفيروس.

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قالت "درة"، "الفيلم أعجب النقاد والجمهور وقت عرضه، ولذلك تفاجأت من الهجوم الذى حدث ضده بعد ذلك، فالفيلم مثل أى فيلم آخر، يناقش قضية معينة، وقبلت دورى به لأننى أردت الابتعاد عن الأدوار النمطية، وتجسيد شخصية معقدة، تتعرض لبعض التحديات فى حياتها، فالدور مليء بالتناقضات، عكس الشخصيات الملائكية التى جسدتها من قبل، ومن شاهد الفيلم، سيعلم أن هذه الممرضة أخطأت نتيجة لظروف قاهرة".

وأضافت، "أى مهنة بها الجيد والسيئ، ويتم تناولها فى الأعمال الدرامية، فحتى الممثلين يظهرون أوقات فى الأعمال الدرامية بشكل سيئ، فكلنا بشر، وهذا طبيعي، ولا يجب أن يغضب أحد من تجسيد الخير والشر فى كل مهنة فى شاشات التلفاز أو السينما، ونحن لا ندعم الخطأ، فعندما جسدت دور قاتلة فى مسلسل "بلا دليل"، لا يعنى أننى أدعم القتل، بل أجسد شخصية مثل أى شخصية أخرى".

وأوضحت "درة" أن معظم عائلتها تعمل بمهنة الطب، وأنها تحترم الجيش الأبيض قبل أزمة الكورونا وبعدها، لأن مهنة الطب مهنة صعبة ونبيلة، قائلة، "شابوه للجيش الأبيض".

برنامج Live مع As3ad، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عير خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.