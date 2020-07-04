شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تتحدث عن الأوضاع فى لبنان وتوجه رسالة للجميع: لازم نساعد بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة باسكال مشعلاني على مشاركة متابعيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بالحديث حول الوضع في لبنان، حالياً قائلة: "مساء الخير هل الأوضاع يلى عم نعيشها والشعب اللبناني يلي عم بمر بكل الأزمات المعيشة لازم نكون أقوى ونساعد بعضنا حتى نمر بي ها الوقت الصعب".

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وكانت الفنانة باسكال قالت مشعلانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بردود الفعل التى تلقتها عقب طرح كليب "فرصة نرجع" مع إيساف، قائلة إن فكرة الأغنية تتماشى مع الظروف التى نمر بها حاليا، لافتة إلى أنها قدمتها لحث الناس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خاصة اننا فى حاجة إلى الدعاء، وإن شاء الله ستزول هذه الأزمة وهتعدى على خير وذلك بالتقرب إلى الله فهو دائما المنجي من أي عقبات وأزمات، ولا بد من التفاؤل فى هذه الفترة، متمنية استقرار الاوضاع خلال الفترة المقبلة، وأضافت أنها سعيدة بمشاركة المطرب ايساف معها فى الكليب خاصة انه يتميز بصوت قوى.

كليب "فرصة نرجع" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فني أحمد حسني.

وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحة.