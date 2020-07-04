شكرا لقرائتكم خبر عن صور لوك إيفانز يستمتع بأجواء البحر والشمس فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم لوك إيفانز وهو يستمتع بأجواء البحر والشمس في جزيرة إيبيزا ، إسبانيا وشوهد الممثل البالغ من العمر 41 عامًا وهو يستمتع بوقته مع الأصدقاء على اليخت قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

لوك احتفل مؤخرا بعيد ميلاده، وهو الفنان الذي حقق شهرة كبيرة اكتسبها من بطولته لأبرز الأفلام في هوليوود خلال السنوات الأخيرة برع فيها بدور الشرير أحياناً والخير أوقات أخرى ومن آخر أعمالها هو فيلم الجميلة والوحش، وهو أحد أبرز أفلامه الذى لعب فيها دور الفتي الانتهازي بامتياز الذي يحاول خطف حبيبته مهما كلفه الأمر، حتي لو لم تكن تحبه أو تفضله حتي، وهو ما حدث خلال الفيلم الذي حقق إيرادات عالية أثناء عرضه في دور العرض حيث شارك في بطولة العمل مع النجمة ايما واتسون التي لعبت دور جميلة القرية الذي يحاول زواجها بأي طريقة حتى بسجن والدها.

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وحقق لوك نجاح كبير من خلال فيلم دراكولا حينما لعب دور قائد أوروبي بنفس الاسم يسعي لإيقاف هجمات علي بلده من جيش كبير يقدر بأضعاف جيشه، وبالتالي مارس طقوس غريب ليصبح مصاص دماء ذو قوة خارقة يتمكن بها من هزيمة اعداءه.

إضافة إلي مشاركته في سلسلة هوبيت حيث تعلق جمهور كبير من محبي السينما، بسلسلة أفلام مملكة الخواتم، وبالتالي ما ان تم الإعلان عن سلسلة جديدة تابعة لها تدور حول قصة الهوبيت، انتظرها الملايين حول العالم، لذلك كان لعب لوك ايفانز دور البطولة في الفيلم أهم نقطة تحول في مسيرته الفنية بعد سلسلة أدوار ناجحة خلال أعمال مثل fast and furious وغيرها من الأدوار.