شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "بياعة" أحدث أغنيات تامر عاشور بتوقيع تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه منذ قليل، أغنية جديدة للمطرب تامر عاشور بعنوان "بياعة"، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، والأغنية غناء وألحان تامر عاشور، ومن كلمات المستشار تركى آل الشيخ، وتوزيع خالد عز.

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وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره فى حفل لايف فى شهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".