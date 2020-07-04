شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى والد محمد هنيدى فى "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان شريف دسوقى خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى الذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية دور والد بطل العمل، داخل ديكور استوديو شريف عرفة، وبالفعل بدأ تصوير مشاهده الأولى الأيام الماضية التى جمعت بينه وبين هنيدى ومنة شلبى وصابرين وآخرين من النجوم.

Advertisements

وجاء اختيار شريف دسوقى ودنيا ماهر بعد نجاحهما الكبير فى "بـ 100 وش" ولفتا الانتباه بأدوارهما الكوميدية فى العمل، إذ قدم الأول شخصية "سباعى" والذى حصد بسببها على إشادات جماهيرية كبيرة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

وكان آخر أعمال شريف دسوقى ودنيا ماهر مسلسل "بـ 100 وش" فى رمضان الماضى، بطولة نيللى كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.