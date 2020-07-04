شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لمصطفى قمر وحميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق من تصوير أغنيتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفي قمر متابعيه وجمهوره بصورة جديده تجمعه مع كل من الفنان حميد الشاعري، وهشام عباس وإيهاب توفيق، من كواليس تصوير أغنيتهما الجديدة من تصوير كليب جديد يحمل اسم "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري. ونشر قمر مجموعة صور بصحبة أصدقائه من الجيل الذهبي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكان مصطفي قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا "على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

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أما حميد الشاعرى فأعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.