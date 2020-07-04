شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خالد النبوى يستعيد ذكريات الصيف اللى فات قبل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال نشر صورة مع ابنه استعاد بها ذكريات ما قبل كورونا، وتحديداً الصيف الماضى، مثلما ظهر في تعليقه علي الصورة الذي بدا فيها هو وابنه في غاية السعادة حيث كتب: "من الصيف اللى فات".



خالد النبوى وابنه

وكان النجم خالد النبوى نشر صورة له مؤخراً بجانب صورة تم رسمها له من قبل أحد المعجبين به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث أبدى النبوي إعجابه بالصورة عبر قيامه بنشرها على حسابه، ثم علق عليها قائلا: "حبيبى يا جدو"، وما أن نشر الصورة حتى تداولها الكثيرون من محبي النبوي ممن عبروا عن إعجابهم بها.

وكان الفنان خالد النبوي استعاد ذكرياته مع فيلمي المهاجر والمصير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر عدد من الصور على صفحته الشخصية لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه وجمهوره.

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ونشر الفنان خالد النبوي عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من فيلمي المهاجر والمصير، من بينها صورة له برفقة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين.

فيلم المصير من إنتاج عام 1997م، والفيلم بطولة نور الشريف وليلى علوي وحمود حميدة وصفية العمري ومحمد منير وخالد النبوي، ومن إخراج يوسف شاهين، حيث تدور أحداثه في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقًا له في الماضي وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.