روان عليان تؤكّد أن فادي حداد أظهر شخصيتها والأخير يوضّح أنه أتعبها كثيرًا

طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التيزر الخاص بفيديو كليب أغنية "ارتباك اعصاب" للفنانة الفلسطينية روان عليان.

وهذه الأغنية هي باللهجة المصرية، من كلمات خالد ممدوح وألحان مصطفى الشعيبي، وتُعتبر ثاني تعاون بين لايف ستايلز ستديوز وروان عليان بعد أغنية "انا عندي حبيب" التي صدرت الصيف الفائت.

وكانت روان عليان قد زارت لبنان قبل أيام قليلة من إعلان التعبئة العامة وإعلان حظر التجول وقامت بتصوير الأغنية خلال يوم واحد على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد في استديوهات Retina Films في بيروت، حيث تم تجهيز ديكور عصري يتناسب مع أجواء الأغنية التي حرص خلالها حداد على تقديم عمل مميز ولافت من المقرر أن يبصر النور خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

واستطاعت عليان أن تحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في أول تعاون لها مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" والمخرج فادي حداد في كليب أغنية "أنا عندي حبيب".

تجدر الإشارة إلى أنه قد سطع نجم روان من خلال مشاركتها في برنامج المواهب "أراب آيدول"، وتمكنت من الحصول على تذكرة العبور بعدما غنت لأم كلثوم أغنية "الرضا والنور" لتتمكن من أسر قلوب وانتباه لجنة التحكيم التي أعجبت بصوتها وأدائها، فتألقت على الساحة الفنية، لتكون ثاني فنانة فلسطينية من مدينة غزة بعد الفنان محمد عساف.

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وتمتلك روان عليان خبرة فنية منذ نعومة أظافرها، حيث شاركت في أغنية خاصة بالطفولة بعنوان "طلائع فلسطين" برفقة مجموعة من الأطفال كان أبرزهم محمد عساف، وأشرف على هذه الأغنية الفنان وائل اليازجي.

كما أكدت روان عليان أنه على الرغم من الأوضاع السيئة التي تمر بها مختلف البلدان العربية إلا أنها متفائلة لما ستؤول إليها الأمور مستقبلا وكتبت عبر صفحتها الخاصة في تويتر: "‏ربنا ارحم بلادا مسها الضر ولا تقوى على شيء إلا برحمتك.. اللهم نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا وبلادنا.. بأن ترفع بلاء طال بيوتك وعبادك ولن يقدر عليه سواك.. اللهم إنا لا نسألك بأعمالنا بل نسألك برحمتك ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطائفين العابدين".

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