"يخاف على ابنه من التمثيل ولا يفهم تويتر".. حكايات عن علاء مرسي في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:



يحتفل الفنان علاء مرسي، اليوم، بعيد ميلاده الـ55، إذ إنه من مواليد 3 يوليو 1965.



ونستعرض بعض الحكايات عن الفنان الكوميدي..

عمل إماراتي في رمضان

في الوقت الذي غاب فيه علاء مرسي عن الدراما الرمضانية في مصر، والظهور ضيف شرف في مسلسل عمر ودياب، شارك في المسلسل الإماراتي "خاشع ناشع" في دور بيومي.



فيلم في الانتظار

وينتظر علاء مرسي عرض فيلم ريما، الذي شارك فيه، من إخراج معتز حسام، وتأليف أحمد أنور، وبطولة مايا نصري ومحمد ثروت وفراس سعيد وإيهاب فهمي.



كما يعرض له حاليا فيلم "صندوق الدنيا" من إخراج عماد البهات، الذي عاد مرة أخرى في دور العرض، بعد عودة بعض السينمات للعمل.

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اللجوء إلى الكتابة والإخراج



رغم مشاركات علاء مرسي العديدة، التي جعلت في تاريخه قرابة 250 عملا، فإنه مؤخرا اتجه لتقديم بعض الأعمال من تأليف وإخراجه، مثل فيلم قهوة بورصة مصر، الذي شارك في كتابته، وقام ببطولته.

كما أعلن في نهاية عام 2019 إنه انتهى من تصوير ومونتاج فيلم الحوت الأزرق، الذي يعتبره بداية لأعمال تمنى تقديمها، وهو من بطولته وإخراجه، وذلك حسب تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

الخوف على ابنه من التمثيل

يشارك محمد نجل الفنان علاء مرسي في بطولة فيلم الحوت الأزرق، ورغم ذلك فإنه يرى أن ابنه موهوب بشكل كبير في الإخراج والمونتاج، مضيفا: "خايف عليه من التمثيل، لأنه صعب ومحتاج خطوات وسعي، لكن لو اهتم بنفسه مخرجا، هيبقى مخرج مهم".

علاقته بالسوشيال ميديا

قال إنه مهتم بالسوشيال ميديا ويرد على المتابعين، مضيفا أن لديه صفحة باسم الموهوبين، يديرها بنفسه ويرد على جميع الموهوبين، مشيرا إلى أنه لا يجيد التعامل مع تويتر، مضيفا بشكل مازح: "بحس أن الناس بتدخل تشتم فيه وتجري".