محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، الشائعة التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بطعنه في مشاجرة، مؤكدًا إن هذه الشائعة عارية تمام عن الصحة.
وقال "بيكا"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "اللي قال حمو بيكا في الانعاش، أنا بخير وبسلامة وفي اللانش في البحر بصيف وكل حاجة".
وأضاف: "متخفوش عليا أنا بخير وسلامة ولما هموت الروح هتطلع للي خلقها مش لحد تاني".
ويستعد حمود بيكا لطرح ديو غنائي مع عدوية شعبان عبد الرحيم، بإسم "انا مش مديون لحد"، من كلمات صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، توزيع فيجو الدخلاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمو بيكا ينفي شائعة طعنه ودخوله الإنعاش: " أنا بصيف في البحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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