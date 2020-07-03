"كل سنة وأنت طيب يا شكس".. أحمد فهمي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أحمد فمي على تهنئة صديقه الفنان شيكو بعيد ميلاده ال٤٠، الموافق اليوم٣يوليو.

ونشر "فهمي" صورة لصديقه شيكو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب فهمي على الصورة :"كل سنة وانت طيب يا شكس".

يذكر أن الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، يحضران للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ومن إخراج معتز التوني.