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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، في هاشتاج "أنا مش كافر"، للتضامن مع المواطن اللبناني علي محمد الهق، الذي انتحر أمس بشارع الحمراء في بيروت.
وغردت إليسا عبر حسابها بـ"تويتر"، حول الواقعة قائلة: "أنا مش كافر.. الله يرحمك ويرحمنا يارب".
"أنا مش كافر بس الجوع كافر"، تلك العبارة التي كتبها الشاب المنتحر على صدره، قبل أن يطلق على نفسه النار في وضح النهار أمام المارة، وحسبما ذكرت مواقع إخبارية لبنانية، فإن الشاب أقدم على الإنتحار بعد معاناة مالية وفشل في توفير الاحتياجات الأساسية، في انعكاس لأزمة لبنان الاقتصادية.
واعرب المغردون عن غضبهم من خلال تدشين هاشتاج "أنا مش كافر"، للتنديد بالأوضاع المعيشية التي أدت إلى انتحار الهق وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتحار شاب لبناني.. إليسا تشارك في هاشتاج "أنا مش كافر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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