"الجونة السينمائي" يهنئ صناع الأفلام العرب المنضمين لعضوية "أوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجهت إدارة مهرجان الجونة التهنئة لصناع الأفلام العرب، الذين انضموا لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصورة "أوسكار".



وكتب الحساب الرسمي للمهرجان عبر "إنستجرام: "تهانينا لصناع الأفلام العرب الـ17 المنضمين حديثا لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصورة (الأوسكار)، وسيكونون من المصوتين القادمين لجوائز الأوسكار".

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وأضاف الحساب الرسمي: "يسعدنا أن يكون من بينهم طارق بن عمار، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، ومي مصري المخرجة الفلسطينية الحاصلة على جائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان في دورته الثالثة".

وضمت قائمة أعضاء الأكاديمية 819 عضوا جديدا سينضمون إلى صفوفها هذه السنة، مؤلفة بنسبة 45% من النساء و36% من الأقليات.

وضمت القائمة عددا من الأعضاء العرب، مثل المخرج المغربي علي الصافي، والممثل السوداني ألكسندر صديق، والمخرجة اللبنانية مونيا عقل، والمخرج السعودي أحمد صالح، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة الفلسطينية مي مصري، وغيرهم.