البحث عن بديلة لـ"سمية الخشاب" في "صابر وراضي".. واستئناف التصوير غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بعد الانتهاء من فترة التحضيرات الأولية، وبدء تصوير فيلم صابر وراضي، بدأ صناع العمل البحث عن بديلة للفنانة سمية الخشاب، التي اعتذرت عن عدم استكمال العمل.

وعلم "الخليج 365" أن قرار الخشاب بسبب خوفها من الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا خوفا على والدتها، التي تحرص على اصطحابها إلى مواقع التصوير.

ورغم انتشار أنباء عن تصوير المشاهد، التي لا تظهر بسمية، لحين اللحاق بفريق العمل، فقد تأكد الخليج 365 أن سمية انسحبت بشكل نهائي.

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وبدأ أكرم فريد، مخرج العمل، تصوير العمل الأربعاء الماضي، ومن المقرر استكمال التصوير، غدا السبت.

ويصور حاليا المشاهد التي تجمع بين أحمد آدم ومحسن محي الدين، وهما شخصيتي "صابر وراضي"، وتدور بينهما قصة إنسانية لا تخلو من الكوميديا.

الفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإنتاج أحمد السبكي. يذكر أن آخر أعمال آدم السينمائية هو فيلم قرمط بيتمرمط في عام 2019.