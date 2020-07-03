محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي مقطع فيديو، عبر خاصية "الأستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" يجمعه بالفنان أحمد حاتم. وقال "منسي" في الفيديو: "النهاردة أول يوم في افتتاح أكاديمية الجونة لـ"الإسكواش". Advertisements وظهر الفنان أحمد حاتم في الفيديو وقال منسي: "الفنان البطل الواعد النجم أحمد حاتم اللي عنده جمهور كبير". وينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحي، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو منسي وأحمد حاتم يعودان لتدريبات "الإسكواش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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