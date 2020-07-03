" ياجميل القلب والروح".. نشوى مصطفى تهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة نشوى مصطفى على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلاده ال٤٠، الموافق اليوم ٣ يوليو. ونشرت نشوى مصطفى صورة تجمعها بشيكو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها يموقع "إنستجرام". وكتبت على الصورة :"كل سنة وانت طيب يا طيب ياجميل القلب والروح". Advertisements وعلق شيكو على الصورة :"نيشو". يذكر أن الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، يحضران للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ومن إخراج معتز التوني.

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