تراند اليوم : طعن حمو بيكا ودخوله الإنعاش.. ماذا حدث

وعقب تداول الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة في الساعات الماضية، خرج، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال مقطع، حيث ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الإشاعة.
وعلق حمو بيكا على الإشاعة، قائلا: "أنا أهو في الساحل وزي الفل".
وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، "انت بتحب تتصيت بس أنا مش هصيتك".
يذكر أنه تم تداول منذ فترة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى لحمو بيكا، وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، حيث سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا.