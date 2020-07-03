صلاح عبد الله في نعي الفنان محمود جمعة: لما ابتدا جوجل يعرفه راح مات

نعى الفنان صلاح عبد الله، وفاة الفنان محمود جمعة داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا، اليوم الجمعة، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية. في الدورة الدموية. وغرد "عبدالله"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً:" لما كتبت اسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار Advertisements وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعانة على صحته وملامحه". وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعانة على صحته وملامحه". وتابع :"جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما ابتدا جوجل والناس يعرفوه مات، أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير محمود جمعة".

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