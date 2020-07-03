صور .. إيهاب توفيق يشوق جمهوره لعمل فني جديد برفقة نجوم الـ 90

نشر النجم إيهاب توفيق بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وشوق إيهاب من خلالها جمهوره بعمل فني جديد. وظهر إيهاب توفيق من خلال الصور برفقة النجم مصطفى قمر، والنجم هشام عباس، والنجم Advertisements حميد الشاعري، وعلق إيهاب قائلًا: أنتظروا مفاجأة كبيرة بعد 15 يوم. حميد الشاعري، وعلق إيهاب قائلًا: أنتظروا مفاجأة كبيرة بعد 15 يوم. يذكر أن النجوم إيهاب توفيق، مصطفى قمر، هشام عباس، حميد الشاعري، طرحوا مؤخرًا أغنية بعنوان قادرين، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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