بالهوت شورت .. دوللي شاهين تشعل “الإنستجرام"

نشرت الفنانة دوللي شاهين مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "شاهين" في الصور من إحدى القرى Advertisements السياحية، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض. السياحية، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ترتدي هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض. يذكر ان، الفنانة دوللي شاهين طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس، ولاقت نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة وحققت نجاحاً كبيرا. مؤخرا كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس، ولاقت نجاحا كبيرا وردود أفعال واسعة وحققت نجاحاً كبيرا.

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