فيديو .. تركي آل الشيخ يطرح "بياعه" أحدث أغاني تامر عاشور

طرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحدث أغاني النجم تامر عاشور، والتي تحمل اسم بياعه، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية بياعه من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، وتوزيع خالد عز. Advertisements يذكر أن النجم تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان أيام، وضم الألبوم على 12 أغنية، ومن أبرزها: ما شوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، بقالي زمان، خلصانة الحكاية، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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