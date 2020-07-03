مارفل السينمائية تستعد لـتصوير مسلسلاتها القادمة

قررت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، استئناف تصوير مسلسلاتها القادمة، مع الإحتفاظ بالإجراءات الإحترازية داخل لوكيشن التصوير، للمحافظة على فريق العمل من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر، ان مسلسل Loki، أول الأعمال الدرامية التي سيتم البدء في تصويرها على أن

تعرض العام المقبل، كونها أكثر المسلسلات التي تم الترويج لها.

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تدور أحداث المسلسل الجديد Loki، في إطار مختلف، وذلك بعد هرب Loki، من قبضة "Avengers"، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت

في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى إنضمام صوفيا دي مارتينو إلى طاقم العمل، ربما بإسم Verity Willis .

مسلسل "لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد أحداث بلادهم "ازجارد".