محمد عبد العظيم ينعي صديق العمر محمود جمعة

نعى الفنان محمد عبد العظيم صديقه وزميله الفنان محمود جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد عبد العظيم صورة تجمعه بمحمود جمعة، وعلق عليها ناعيًا: مع السلامة ياصاحبي .. في جنة الخلد إن شاء الله. Advertisements يذكر أن الفنان القدير محمود جمعة توفي منذ قليل داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم. منذ قليل داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم.

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