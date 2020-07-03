تراند اليوم : لِلّا فضة عن متحرش الجامعة الأمريكية.. طلب مني أشاركه في عمل ورفضت- أتفرج

كشفت الفنانة الشابة لِلّا فضة، تفاصيل معرفتها بالطالب أحمد بسام زكي والمعروف بـ” متحرش الجامعة الأمريكية “، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، بعدما نشٌر له عدة محادثات وتسجيلات أثناء تهديده لبعض الفتيات بفضحهن بعد التحرش بهم واغتصابهم.

وقالت فضة ، إن الشاب أحمد بسام زكي، كان ضمن قائمة أصدقائها على حسابها بموقع “فيس بوك”، وتواصل معها منذ عام تقريبًا، وتعرف عليها وكانت ترد عليه من حين لآخر، وعندما علم أنها تعزف الموسيقى وتغني طلب منها أن يشاركها في عمل ما ولكنها رفضت”.

وتابعت فضة أنها شعرت بطريقة مختلفة في التحدث إليها، فقررت عدم الرد على هذا الشخص مرة أخرى، لتكتشف بعد ذلك أنه تواصل مع ثلاثة من صديقاتها،

وطلب منهن أن يزورون الأستوديو الخاص به قائلة: “لقيته شخص غريب في طريقة كلامه.. وبعدها كلم 3 بنات صحابي وطلب منهم يروحوله الاستوديو بتاعه ولكن هما رفضوا”.

متحرش الجامعة الأمريكية

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واستكملت الفنانة الشابة أنها كشفت على حسابها بموقع “انستجرام” أن هذا الشخص تواصل معها من قبل وكان من الممكن إذا كانت استمرت في معرفة ستكون في موقف الفتيات المغتصبات، مشيرة إلى أنها تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هذا المتحرش والمغتصب.

وشاركت لِلا فضة في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان، والعديد من الفنانين منهم اللبنانية نور، رحاب الجمل، محمد علاء،

أحمد زاهر، روجينا، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامي، أحمد حسنين، أحلام الجريتلي، محمد جمعة، الطفلة فريدة حسام، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.