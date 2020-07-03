تراند اليوم : أصالة تطرح أحدث أغانيها “الحب والسلام” على يوتيوب.. أتفرج

طرحت النجمة أصالة الفيديو كليب الخاص بأحدث أغنياتها “الحب والسلام”، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات”يوتيوب”، وبمجرد طرحها حازت الأغنية على إعجاب الكثيرين.

واستهلت كلمات الأغنية كالتالي: “أنا الحب، أنا الغنا والصداقة، والبراءه والابتسام، أنا صبر، أنا البنا اللي عايشه طول حياتي باحترم، ما أنا بداية شوق صريعك،

وقمراية ليل ربيعك، وشجراية عيد ميلاد رأس السنة، أنا هدوئك في اندفاعك، وعشوايه في مستطاعك، وغنوايه تعلم الناس الغنا، أنا بداية كل فرحة وكل معني للجمال، أنا نهاية كل غربة، وكل ليل وألم وخوف، أنا الإنسانة اللي جنبي شك مالهوش احتمال، أنا الضامن اللي حاضن مهما كانت الظروف”.

وتعاونت أصالة في تلك الأغنية مع ​محمد رحيم​ في كتابة الكلمات والألحان، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي، وظهرت في الفيديو كليب، مرتدية فستان أحمر طويل، وشعر قصير منسدل.

Advertisements

واختارت أصالة السفر مع أبنائها وشقيقها إلى بيروت، لقضاء العطلة الصيفية، عقب عودة حركة الطيران بعد توقفها لمدة تزيد عن 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم،

وعند وصولها إلى لبنان، حلت ضيفة لدى المصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، والمعروف أنه تجمعهما علاقة صداقة متينة.

وشارك محمد رحيم مسبقا بوستر الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقال: “ربنا يخليكي يا أجمل صولا في الدنيا،

بشكرك من كل قلبي على كل كلمه قلتيها، وبجد عايزك تعرفي إن الواحد بيشتغل معاكي علشان يستمتع ويدخل معاكي في عالم الإبداع اللامحدود، ياللي كلك فن وإحساس وجمال”.