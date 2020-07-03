تراند اليوم : يسرا تحيي الذكري الأولى.. لوفاة الفنان عزت أبو عوف بهذه الطريقة- أتفرج

مر عام على وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي ترك بصمة في قلوب الملايين من جمهوره، بالإضافة إلى أصدقائه من الوسط الفني، وكانت أبرزهم الفنانة القديرة يسرا.

ونشرت يسرا عدة صورة من إخدى التكريمات التي تجمعها به، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليهم، قائلةً: “فاتت سنة وكأنه لسه انهارده،

وحشتني يا صاحبي وأخويا وصديقي وعشرة عمري، سيرتك الحلوة مكملة بيك وبولادك وحبايبك، كنت نعمة الأخ والصديق، في الجنة ونعيمها يا صديق العمر، عزت أبو عوف”.

ويعد مسلسل “خيانة عهد” هو آخر أعمال يسرا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بخوضه الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، وشاركها التمثيل العديد من الفنانين منهم بيومي فؤاد،

عبير صبري، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد أنور، خالد سرحان، شريف دسوقي، تيام مصطفى قمر، هنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.