تراند اليوم : محمد الشواف يكشف تفاصيل “زكريا سفينة نوح”.. بطولة أحمد فلوكس

تعاقد الفنان أحمد فلوكس مع السيناريست والإعلامي محمد الشواف، على كتابة مسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، ويحمل اسم “زكريا سفينة نوح”.

وكشف محمد الشواف عن بعض تفاصيل الخاصة بالعمل، فقال إنه تعاقد بالفعل على كتابة العمل، وجلس مع أحمد فلوكس، وتحدثا عن فكرة المسلسل، واتفقا عليها، وخلال الأيام المقبلة، سيجتمع مع المخرج وفلوكس مرة آخرى، للاتفاق على باقي التفاصيل.

ونفى الشواف ما تردد حول كون المسلسل ينتمي لنوعية أعمال السيرة الذاتية، مؤكدا بأنه يحتوي على بعض الرموز التي تشير لبعض الأشياء، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ في كتابة العمل حتى الآن.

نشر فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، صورتين تجمعه بالسيناريست، وكتب عليها قائلا: “الحمد الله تم التعاقد مع الإعلامي والصحفي والسيناريست الكبير محمد الشواف لكتابة مسلسل زكريا سفينة نوح، دعواتكم”.

وكان أعلن فلوكس مسبقا بعض التفاصيل الخاصة بالعمل مثل الميزانية، وموعد بدء التصوير، بمشاركته صورة تجمعه بمخرج العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور “انستجرام”،

وقال: “بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري، علي إخراج مسلسل زكريا، بطولة النجم أحمد فلوكس، وإنتاج شركة هالك ستوديوز”.

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وحدد فلوكس ميعاد البدء في تصوير العمل، موضحًا: “على أن يبدء التصوير في موعد، أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل الكهف، وتم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل و هي 45 مليون جنية مع مشاركة أحمد سمير سليمان، شركة تريلر ومجموعة مستثمرين سعوديين، دعواتكم”.

وكان قدم الشواف مسبقا مسلسل “بركة” للنجم عمرو سعد، والمخرج محمود كريم، وشارك في بطولته كل من محمد لطفي، وكمال أبو ريا، وهنادي مهنا، وهالة صدقي، وآخرين من النجوم.