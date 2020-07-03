شاهدوا بالصور حكم صينية من ياسمين صبري للوصول إلى السلام الداخلي

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع من الكتاب الذي تقرأه حاليًا من خلال حسابها على موقع انستغرام.
وقد بدا أن المقتطفات تتضمن حكم دينية من كتاب "داوديجنغ" الصيني وهي تدعو الي السلام والابتعاد عن أخذ الأشياء بالقوة، لأن ما أخذ بالقوة سرعان ما يتهاوى لأنه غير متناسب مع الطريق".
كما أشارت ياسمين صبري إلى حكمة أخرى مفادها: "ماذا سيفيد المرء إذا استحوذ على العالم وخسر روحه".
ومن المعروف أن الفنانة ياسمين صبري تمارس رياضة اليوغا ويبدو واضحًا أن ما تقرأه يتوافق مع هذه الرياضة التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسد والروح.
و يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل فرصة تانية الذي عرض في السباق الرمضاني للعام 2020.
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