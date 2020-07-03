فن ومشاهير

شاهدوا بالصور حكم صينية من ياسمين صبري للوصول إلى السلام الداخلي

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farah.hassan 0 تبليغ

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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع من الكتاب الذي تقرأه حاليًا من خلال حسابها على موقع انستغرام.

وقد بدا أن المقتطفات تتضمن حكم دينية من كتاب "داوديجنغ" الصيني وهي تدعو الي السلام والابتعاد عن أخذ الأشياء بالقوة، لأن ما أخذ بالقوة سرعان ما يتهاوى لأنه غير متناسب مع الطريق".


كما أشارت ياسمين صبري إلى حكمة أخرى مفادها: "ماذا سيفيد المرء إذا استحوذ على العالم وخسر روحه".

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ومن المعروف أن الفنانة ياسمين صبري تمارس اليوغا ويبدو واضحًا أن ما تقرأه يتوافق مع هذه التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسد والروح.

و يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل فرصة تانية الذي عرض في السباق الرمضاني للعام 2020.

 

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