هذا ما تمنته زينب فياض لـ سيندي ابنة جيني اسبر في عيدها

احتفلت الفنانة السورية جيني إسبر بعيد ميلاد ابنتها "سيندي" والذي مرّ عليه حوالي الشهرين. وقالت جيني في منشور قامت بمشاركته عبر "اسنتقرام: "عيد سيندي كان بالشهر الرابع.. وما قدرنا نعمول عيد ميلاد بسبب كورونا والحجر، حاولت مرق العيد هالسنة بدون احتفال.. بس ساندي كانت مصرة وضلت لاحقتني لحتى عملت عيد الميلاد مع رفقاتا.. وهيك صار عمرا 7 سنين وشهرين".

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وغلب على الاحتفال الطابع الأنثوي، حيث ان الديكور مستوحى من عالم المرأة الجمالي وكل ما له علاقة بالموضة.

وتلقت جيني التهاني من عدد من نجوم التمثيل كالممثلة هبة نور التي علقت قائلة على المنشور: " لله يحميها وتشوفيا احلى عروس" .

من جهتها أيضًا الممثلة السورية صباح الجزائري علقت على منشور جيني قائلة: " العمر كله ساندي ويخليكن كما كتبت زينب فياض على منشور جيني: "عقبال المية مع وسم لعدد من القلوب".