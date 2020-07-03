عطر محمد بن سلمان يخطف الأنظار.. وهذا سعره

خطف العطر الذي يستعمله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشتاج "عطر محمد بن سلمان" قائمة الأكثر تداولاً في "تويتر"، في المملكة العربية السعودية بعد نشر صورة له من مكتبه.
والعطر هو "لو فرنشي" من دار "جيرلان" الفرنسية العريقة والرائدة في صناعة العطور، وهو عطر كلاسيكي وخليط من البرجموت أو الليمون العطري واللافندر والعنبر وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي (240 دولاراً أمريكياً).
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