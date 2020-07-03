شقيقة الفنانة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

نشرت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وظهرت شقيقة هنا الزاهد بإطلالة بسيطة بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدل، مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة من قماش الجينز الفاتح، ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار. Advertisements وعلقت شقيقة هنا الزاهد، على الصورة قائلة: "إلي كل امرأة..أنتي مصدر الحياة والأمل..أنتي مصدر الحب والسعادة..كوني شجاعة ولديك في داخلك القدرة علي مواجهة كل ما هو صعب و مؤلم ولا تتنازلي عن أحلامك وطموحاتك فأنتي دائمًا قادرة علي تحقيقها... كوني مشرقة".

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