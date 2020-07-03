شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطرح "بياعه" أحدث أغاني تامر عاشور (فيديو) والان مع التفاصيل

المستشار تركي آل الشيخ

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحدث أغاني النجم المصري تامر عاشور، والتي تحمل اسم "بياعه"، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأغنية "بياعه" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، وتوزيع خالد عز.

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