أحمد حلمي في أول ظهور له على الشاشة منذ 22 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يعود إلى بدايات شهرة الفنان المصري أحمد حلمي. وظهر فيه وهو يقدم أحد البرامج الخاص بالأطفال على شاشة التلفزيون المصري منذ ما يقرب من 22 عاماً.

وبدا وهو يجري مقابلات مع الصغار في إطار حلقة من البرانمج الذي كان يحمل اسم “لعب العيال” وتبين من خلاله أنه يتمتع بروح الفكاهة. ويذكر أن تقديمه البرنامج تم بناء على طلب مخرجته سناء منصور التي لاحظت موهبته وأصرت على أن يفعل هذا رغم رفضه الفكرة بشدة.

وعرف أنه قال لها حينها: “أنا مش مذيع” قبل أن تجيبه: ” هاتشوف البرنامج ده ها ينجح وها يعمل لك إيه”. وأظهر استفتاء أجري في العالم العربي بعد ذلك أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً جداً.

ويذكر أن الممثل كان يعمل قبل ذلك مساعد مخرج رغم أنه حائز على شهادة في هندسة الديكور. ويشار إلى أنه حقق أكثر من 633 ألف مشاهدة بعدما نشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مؤخراً فيديو ظهر فيه وهو يؤدي أغنية على طريقة الراب في إطار عمل دعائي لأحد أنواع الهواتف.